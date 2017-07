Wall Street: atteso avvio misto dopo festività. Oggi Fed pubblica verbali

Daniela La Cava 5 luglio 2017 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Dopo la chiusura per la festività del giorno dell'Indipendenza, Wall Street riapre oggi i battenti e osservando i movimenti dei future sui principali indici Usa l'avvio potrebbe essere contrastato. Gli investitori appaiano prudenti in attesa dei verbali dell'ultima riunione della Fed, che verranno pubblicati stasera, e in vista dei dati sul mercato del lavoro statunitense in uscita venerdì 7 luglio. In questo momento, quando mancano circa tre ore all'apertura di Wall Street, il future sul Dow Jones è piatto, mentre quello sull'S&P 500 si muove poco sopra la parità. Il contratto sul Nasdaq 100 viaggia invece in ribasso, mostrando un calo dello 0,25 per cento.