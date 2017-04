Wall Street: attesa partenza poco mossa dopo riforma Trump. Ancora pioggia di trimestrali

Daniela La Cava 27 aprile 2017 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

I future su Wall Street si muovono poco sopra la parità, con gli investitori che stanno ancora digerendo la proposta di riforma fiscale presentata dall'amministrazione Trump e la nuova pioggia di trimestrali attesa oggi. In questo momento, il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 registrano un leggero rialzo rispettivamente dello 0,06% e dello 0,01%, mentre il future sul Nasdaq mostra un +0,04 per cento.



Una proposta che è stata accolta con un certo scetticismo dagli investitori allar ricerca di maggiori dettagli, in particolare quelli sulla copertura finanziaria del piano. "Il citato scetticismo origina dalla mancanza di alcuni dettagli come ad esempio la non definizione dell’aliquota di favore sull’enorme mole di fondi delle aziende USA detenuti all’estero rimpatriati", osservano gli esperti di Mps Capital Services, aggiungendo che "il nodo cruciale è rappresentato soprattutto dai possibili ostacoli che la proposta potrebbe incontrare al Congresso, soprattutto in tema di fonti di finanziamento".



Tra i risultati in calendario oggi quelli di Dow Chemical, Ford Motor e Under Armour (prima dell'opening bell) e quelli di Alphabet, Microsoft, Amazone Starbucks (a mercato chiuso). A livello macro per gli Stati Uniti il dato sugli ordini di beni durevoli e quello relativo alle nuove richieste di sussidio di disoccupazione.