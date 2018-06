Wall Street, attesa partenza in calo su timori guerra commerciale

Daniela La Cava 18 giugno 2018 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Wall Street potrebbe iniziare la prima seduta della settimana in calo in scia ai timori di una guerra commerciale che sono tornati a fare capolino sui mercati dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump. Quest'ultimo ha ufficializzato che la sua amministrazione imporrà nuovi dazi doganali del 25% su prodotti cinesi, per un valore fino a 50 miliardi di dollari. Una decisione alla quale Pechino ha immediatamente replicato, annunciando delle misure di pari ampiezza, scatenando il rischio di una guerra commerciale globale.In questo contesto i future sui principali indici Usa si muovono in flessione: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 cedono rispettivamente lo 0,87% e lo 0,73%, mentre quello sul Nasdaq 100 segnano un ribasso dello 0,84 per cento. Scarna l'agenda macro odierna che vede negli Stati Uniti un unico dato: l'indice Nahb sull'edilizia abitativa. Lato Fed, oggi è previsto il discorso di John Williams, numero uno della Fed di New York.