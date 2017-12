Wall Street apre sulla parità ultima seduta dell'anno

Valeria Panigada 29 dicembre 2017 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto l'ultima seduta della settimana e del 2017 sulla parità. In avvio l'indice Dow Jones segna un +0,01%, l'S&P500 sale dello 0,03% mentre il Nasdaq scivola dello 0,04%. Gli investitori si muovono cauti per non erodere i guadagni finora raggiunti. Nel corso dell'anno infatti Wall Street ha corso raggiungendo livelli mai visti prima per i tre principali indici, spinti dall'aspettativa della riforma fiscale di Donald Trump la cui approvazione da parte di Camera e Senato Usa è arrivata proprio prima di Natale.