Wall Street apre su nuovi massimi storici dopo dati lavoro Usa

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Apertura su livelli record per Wall Street, che prosegue così la sua corsa. In avvio il Dow Jones sale dello 0,30%, dopo che ieri ha superato per la prima volta la soglia dei 25mila punti, l'S&P500 avanza dello 0,36% e il Nasdaq guadagna lo 0,42%. Prima dell'avvio sono stati diffusi i dati sul mercato del lavoro Usa, che a dicembre hanno mostrato una disoccupazione stabile al 4,1%, i minimi degli ultimi 17 anni, e 148mila nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo (sotto le attese). Ora si attendono l'indice Ism manifatturiero e gli ordini di fabbrica.