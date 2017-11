Wall Street apre sopra la parità, mercato punta su rialzo tassi a dicembre dopo dati lavoro

Daniela La Cava 3 novembre 2017 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Apertura poco mossa per Wall Street, con il Dow Jones che mette a segno un nuovo record in avvio a quota 23536,5 (+0,07%). Partenza sopra la parità anche per l'S&P 500 e il Nasdaq che aprono rispettivamente a 2580,9 punti (+0,04%) e a 6728 punti (+0,18%). Sotto i riflettori i dati sul mercato del lavoro, usciti un'oretta fa. Dopo lo stop di settembre, il mese scorso negli Stati Uniti sono stati creati 261.000 nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo (non farm payrolls). Il dato è tuttavia inferiore alle aspettative del mercato, con gli economisti che avevano previsto una crescita di 313.000 unità. Il tasso di disoccupazione è calato a sorpresa al 4,1% rispetto al precedente 4,2%, avvicinandosi ai minimi dal 2000. Nonostante i salari siano cresciuti meno delle attese, secondo i future sui Fed Funds, le possibilità di un rialzo del costo del denaro a dicembre da parte della Fed sono pari al 100 per cento. A livello societario, in primo piano il titolo Apple che guadagna oltre il 2,9% dopo la trimestrale migliore delle attese.