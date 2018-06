Wall Street apre poco mossa dopo recenti guadagni, Dow Jones più tonico

Valeria Panigada 7 giugno 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Wall Street dopo i recenti rialzi, con il Dow Jones che trascina il mercato. In avvio l'S&P500 segna un +0,10%, mentre il Dow Jones sale dlelo 0,29% e il Nasdaq rimane piatto con un -0,06%. Ieri la Borsa di New York ha continuato a correre con Nasdaq e Russel che chiuso su nuovi massimi storici, anche se è stato il Dow Jones ad avanzare di più con un +1,40%. Dal fronte macro sono giunte le nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti che nella settimana al 2 giugno sono rimaste pressoché stabili a 222mila unità, contro le 223mila della settimana precedente. Sullo sfondo rimane la questione commerciale internazionale, al centro del tavolo che si aprirà in Canada per il G7.