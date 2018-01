Wall Street apre poco mossa dopo i nuovi record

Valeria Panigada 18 gennaio 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Wall Street, dopo che ieri tutti e tre principali indici statunitensi hanno chiuso su nuovi massimi storici, con il Dow Jones che è riuscito a chiudere sopra il muro dei 26.000 punti e l'S&P500 oltre i 2.800 punti. In avvio il Dow Jones segna un -0,04%, l'S&P500 un -0,06% e il Nasdaq un -0,07%.Dal fronte macro sono giunte indicazioni contrastanti per quanto riguarda il mercato immobiliare americano, con i permessi edilizi scesi meno del previsto mentre le nuove costruzioni abitative hanno subito una pesante battuta d'arresto. Positive invece le indicazioni sul lavoro, con i sussidi di disoccupazioni più bassi delle attese.