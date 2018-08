Wall Street apre piatta in attesa dei verbali Fed e di sviluppi Usa-Cina

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Wall Street dopo i guadagni di ieri. In avvio l'indice Dow Jones rimane sostanzialmente fermo con un -0,02%, il Nasdaq scivola dello 0,08% e l'S&P500 cede lo 0,10% dopo i nuovi record di ieri. Gli operatori si muovono cauti in attesa di sviluppi dai negoziati Usa-Cina sul fronte commerciale alla vigilia dell'entrata in vigore di nuovi dazi bilaterali. L'attenzione è anche rivolta alla Fed, che questa sera (ore 20.00) pubblicherà i verbali dell'ultima riunione. Intanto si scalda il fronte politico intorno al presidente Donald Trump dopo che Paul Manafort, l’ex manager della sua campagna elettorale, è stato dichiarato colpevole di evasione fiscale, mentre Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Trump, ha ammesso di aver violato le leggi elettorali sul finanziamento.