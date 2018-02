Wall Street apre mista nel giorno della prima audizione di Powell

Valeria Panigada 27 febbraio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza intorno alla parità per Wall Street, dopo i guadagni di inizio settimana. In avvio il Dow Jones segna un +0,05%, l'S&P500 sale dello 0,03% e il Nasdaq scivola dello 0,04%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in deciso rialzo con il Nasdaq100 tornato poco al di sotto dei livelli record di gennaio.A pesare sugli scambi il dato deludente sugli ordini di beni durevoli, scesi a gennaio del 3,7% rispetto al mese prima, ben oltre il -2% previsto dal mercato. In crescita più del previsto invece le scorte all'ingrosso, che a gennaio sono salite dello 0,7 per cento. Ma l'attenzione degli operatori è rivolta anche alla prima audizione del neo presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al comitato dei servizi finanziari alla Camera, dopo che negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di una possibile modifica del target di inflazione, ovvero della possibilità che la Fed sia disposta a tollerare un’inflazione più alta per un certo periodo di tempo.