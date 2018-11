Wall Street apre intorno alla parità in attesa dell'incontro Usa-Cina al G20

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Partenza intorno alla parità per Wall Street, in attesa dell'incontro di domani tra il presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires, in Argentina. I mercati sperano che l'incontro riuscirà a smorzare i timori sul rischio di una escalation della guerra commerciale. In questo contesto, l'indice Dow Jones ha aperto con un -0,12%, l'S&P500 segna un -0,02% e il Nasdaq rimane piatto con un +0,04%.