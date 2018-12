Wall Street apre incerta, permangono tensioni sul fronte commerciale

Valeria Panigada 10 dicembre 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre la seduta odierna contrastata intorno alla parità sul persistere delle tensioni commerciali dopo l’arresto di Lady Huawei, considerato come una minaccia al buon esito delle trattative commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina. In avvio l'indice Dow Jones segna un -0,10%, mentre il Nasdaq sale dello 0,46% e l'S&P500 è poco mosso con un +0,12%. Nel fine settimana, sono giunte le dichiarazioni del rappresentante del commercio Usa, secondo il quale difficilmente si arriverà all'1 marzo con un accordo che, se non raggiunto, farà scattare nuovi dazi.