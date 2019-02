Wall Street apre incerta, attesa per i conti di Alphabet

Valeria Panigada 4 febbraio 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza incerta intorno alla parità per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones segna un -',09%, l'S&P500 rimane piatto con un -0,05% e il Nasdaq sale dello 0,10%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di sviluppi dal fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina ma anche in attesa di alcune trimestrali societarie significative, come quella di Alphabet. La casa madre di Google diffonderà questa sera a mercato chiuso i risultati.