Wall Street apre in territorio record, dollaro sui minimi a tre anni

Valeria Panigada 24 gennaio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo su nuovi massimi storici per Wall Street, con il dollaro che si muove sui minimi degli ultimi tre anni contro l'euro. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,36%, l'S&p500 guadagna lo 0,27% e il Nasdaq avanza dello 0,17%. Dal fronte macro oggi sono attese diverse indicazioni, tra cui l'indice Pmi manifatturiero e servizi, le vendite di case esistenti e le scorte settimanali di greggio.