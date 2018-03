Wall Street apre in territorio positivo in attesa di sviluppi sul fronte dazi

Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio positivo, in attesa di sviluppi sul fronte dazi. In avvio l'indice Dow Jones sale di mezzo punto percentuale, l'S&P500 guadagna lo 0,32% e il Nasdaq incassa un +0,43%. Al centro dei riflettori rimane la questione dazi statunitensi su acciaio e alluminio decisi da Donald Trump, il cui annuncio ufficiale è previsto stasera. Nell'attesa si rincorrono alcune voci: i dazi potrebbero risparmiare il Canada e il Messico e forse anche altri paesi, stando a quanto riferito dalla Casa Bianca.Intanto dal fronte macro sono giunte le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione che nella settimana al 3 marzo sono state pari a 230mila, in aumento rispetto alla settimana precedente, quando erano state 210mila, e sopra le attese degli analisti ferme a 220mila. Domani verranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro Usa, importanti per capire l'evoluzione della politica monetaria della Federal Reserve.