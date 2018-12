Wall Street apre in territorio negativo, timori su rallentamento Cina

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio negativo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones scivola dell'1,13%, l'S&P500 cede l'1% e il Nasdaq segna una flessione dell'1,23%. Gli investitori devono digerire la debolezza dei dati cinesi su produzione industriale e vendite al dettaglio, che fanno temere un rallentamento della seconda maggiore potenza economica mondiale, oltre che gestire i timori sull'Europa legati alla crescita e ai fronti caldi di Francia e Italia.Dal fronte macro sono giunte le vendite al dettaglio che hanno segnato un +0,2% a novembre, mese in cui prende il via lo shopping natalizio, in rallentamento dal +1,1% di ottobre ma comunque meglio delle attese ferme a un +0,1%. La produzione industriale a stelle e strisce è tornata a salire, registrando a novembre un rialzo dello 0,6% rispetto al mese prima, facendo meglio del +0,3% stimato dagli analisti.