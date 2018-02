Wall Street apre in territorio negativo

Valeria Panigada 5 febbraio 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Levendite proseguono a Wall Street, che ha aperto in territorio negativo dopo i pesanti ribassi registrati nella seduta di venerdì scorso. In avvio l'indice Dow Jones cede lo 0,70%, l'S&P500 perde lo 0,58% e il Nasdaq segna un -0,65%. Scarna l'agenda macro di oggi che vede in primo piano l'indice Pmi servizi e l'Ism non manifatturiero (entrambi per il mese di gennaio).