Wall Street apre in ribasso dopo sfilza di rialzi

Valeria Panigada 11 gennaio 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prende una pausa dopo 5 sedute di rialzi, la più lunga striscia da settembre, e apre in territorio negativo. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,48%, l'S&P500 cede lo 0,47% e il Nasdaq cede lo 0,52%. Prima della partenza, dal fronte macro è giunto il dato sull'inflazione degli Stati Uniti che ha centrato le attese degli analisti, scendendo a novembre all'1,9% su base annua dal 2,2% precedente. Si tratta del livello più basso dall'agosto 2017. Ieri il numero uno della Fed Jerome Powell ha confermato quanto già emerso dalle minute, ovvero la necessità di monitorare i dati economici e la possibilità di procedere in modo più graduale nel rialzo dei tassi. Powell ha detto che la banca centrale americana può essere paziente, in quanto l'inflazione "è bassa e sotto controllo".