Wall Street apre in ribasso all'indomani della Fed

Valeria Panigada 1 febbraio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Laprima seduta di febbraio si è avviata in territorio negativo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones scende dello 0,41%, l'S&P500 cede lo 0,23% e il Nasdaq perde lo 0,34%. Ieri sera la Federal Reserve, in quella che è stata l'ultima riunione per il numero uno uscente Janet Yellen, ha confermato i tassi nel range tra l'1,25% e l'1,50%. La Fed ha lasciato intendere che il costo del denaro saranno alzati nuovamente nella riunione di marzo, alimentando le speculazioni su quattro strette monetarie nel corso di quest'anno, dopo le tre del 2017. Oggi dal fronte macro si attende l'indice Ism manifatturiero, mentre a livello societario questa sera a mercato chiuso verrà diffusa la trimestrale di Apple.