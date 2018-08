Wall Street apre in rialzo su recupero lira turca

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in rialzo, cercando il rimbalzo dopo i recenti ribassi scatenati dalla crisi in Turchia. In avvio il Dow Jones sale dlelo 0,28%, l'S&P500 guadagna lo 0,36% e il Nasdaq segna un +0,35%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in calo (l'indice S&P500 è calato per il quarto giorno consecutivo, non accadeva da cinque mesi), sulle tensioni legate alla crisi della Turchia, allentate oggi dal recupero parziale della lira turca. Ma il tema rimane al centro dell'attenzione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un nuovo discorso proferito da Ankara ha inasprito i toni, minacciando l'amministrazione Trump di boicottare alcuni prodotti Usa.