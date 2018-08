Wall Street apre in rialzo su possibile accordo commerciale Usa-Messico

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,60%, l'S&P500 guadagna lo 0,52% sui nuovi massimi storici a 2.889 punti e il Nasdaq aggiorna i record a 7.994 punti grazie a un progresso dello 0,61%. A sostenere gli scambi il tono rassicurante del governatore della Fed, Jerome Powell, nel suo discorso a Jackson Hole di venerdì scorso e le novità in arrivo dal fronte commerciale con un possibile accordo tra Stati Uniti e Messico, che aprirebbe la strada al Canada per tornare al tavolo delle trattative sul libero scambio.