Wall Street apre in rialzo su nuovi massimi, Dow Jones sorpassa i 26.000 punti e S&P500 i 2.800

Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street dopo il lungo weekend festivo (ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per celebrare il Martin Luther King Day). In avvio, il Dow Jones sorpassa per la prima volta la soglia psicologica dei 26.000, aggiornando i massimi storici a 26.019 punti con un rialzo dello 0,84%. L'S&P500 guadagna lo 0,56% oltrepassando quota 2.800 punti e il Nasdaq incassa lo 0,72% a 7.313 punti.