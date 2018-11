Wall Street apre in rialzo sostenuta da rimbalzo tecnologici

Valeria Panigada 21 novembre 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in rialzo dopo i recenti ribassi, sostenuta dal rimbalzo dei titoli tecnologici. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,53%, l'S&P500 guadagna lo 0,70% e il Nasdaq guida i rialzi con un +1,3% riacciuffando quota 7.000 punti. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in deciso ribasso con una nuova ondata di vendite sui titoli tecnologici, insieme a quelli legati ai beni di consumo e agli energetici.