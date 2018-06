Wall Street apre in rialzo, si affievoliscono tensioni commerciali

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in leggero rialzo, dopo i pesanti ribassi di ieri. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,16%, l'S&P500 guadagna lo 0,13% e il Nasdaq segna un progresso dello 0,21%. Ieri la Borsa di New York aveva chiuso in calo, con le vendite particolarmente marcate sul Nasdaq, poiché il settore tecnologico sarebbe quello direttamente coinvolto dagli ultimi sviluppi Usa-Cina.Le tensioni commerciali rimangono in primo piano con le ultime dichiarazioni contraddittorie sull’imposizione di limiti agli investimenti stranieri in aziende hi-tech americane (che potrebbero essere annunciati entro venerdì). Nel commentare la reazione dei mercati, Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca, ha smentito le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società che sia partecipata da un gruppo cinese per almeno il 25%.