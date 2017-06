Wall Street apre in rialzo, rimbalzo del comparto tech

Daniela La Cava 19 giugno 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Apertura all'insegna degli acquisti per Wall Street, con il comparto tech che prova il rimbalzo dopo la debole seduta di venerdì. Nei primi istanti di contrattazioni il Dow Jones mostra una crescita dello 0,27% a 21.441,34 punti, mentre l'S&P 500 sale dello 0,4% a 2.442,6 punti. Il migliore dei tre listini è il Nasdaq che avanza di quasi l'1% a 6.206 punti. In mancanza market mover di rilievo, nel corso dell'ottava gli investitori potrebbe continua a focalizzare l'attenzione proprio sul comparto tecnologico.Scarna di appuntamenti l'agenda odierna, con in primo piano solo l'intervento del presidente della Fed di New York, William Dudley.