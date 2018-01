Wall Street apre in rialzo nel giorno della Fed

Daniela La Cava 31 gennaio 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street inizia la seduta in rialzo in attesa delle indicazioni che arriveranno stasera dalla Federal Reserve (Fed). Nei primi istanti di contrattazioni prevalgono i segni positivi, con il Dow Jones che avanza dello 0,9% e l'S&P 500 che mostra un rialzo dello 0,54%. Positivo anche il Nasdaq che guadagna lo 0,63 per cento. Dal fronte macro è giunto il sondaggio Adp sull'occupazione migliore delle attese, in vista dei dati sul mercato del lavoro, in uscita venerdì. Gli investitori attendono la prima riunione dell'anno della Fed, l'ultima presieduta da Janet Yellen che lascerà il posto a Jerome Powell. Intanto, per il fronte societario in calendario oggi i risultati trimestrali di due big tech Usa, ossia Microsoft e Facebook.