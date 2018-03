Wall Street apre in rialzo dopo i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 9 marzo 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio positivo per Wall Street, in scia ai dati sul mercato del lavoro. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,68%, l'S&P500 guadagna lo 0,63% e il Nasdaq incassa un +0,71%. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento del Lavoro Usa, a febbraio si è registrato un balzo oltre le attese degli occupati nei settori non agricoli, le cosiddette non-farm payrolls (a +313mila unità contro un +205mila del consensus), mentre i salari sono cresciuti meno del previsto (+2,6% a/a contro il +2,8% atteso). Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1%, sui minimi da febbraio 2001.