Wall Street apre in rialzo dopo dato sull'inflazione

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio positivo in sci al dato sull'inflazione Usa. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,40%, l'S&P500 guadagna lo 0,42% e il Nasdaq prosegue la sua corsa con un +0,45%. Per l'indice tecnologico si tratta dell'ottava seduta consecutiva di rialzi.A febbraio l'inflazione americana è salita al 2,2% su base annua dal 2,1% precedente, ma la componente core è rimasta piatta all'1,8%.