Wall Street apre in rialzo dopo dati macro

Valeria Panigada 26 gennaio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,14% a 26.431 punti, l'S&P500 guadagna lo 0,25% e il Nasdaq avanza dello 0,35%. Dal fronte macro è giunto il dato sulla crescita del Pil degli Stati Uniti, che nel quarto trimestre del 2017 è stata del 2,6% su base annualizzata, deludendo le attese degli analisti che avevano previsto una espansione del 3%. Hanno invece sorpreso positivamente gli ordini di beni durevoli, che a dicembre sono saliti del 2,9%. Intanto rimane sotto osservazione l'andamento sul valutario, con il dollaro che rimane debole nei confronti delle altre principali valute. Il presidente americano Donald Trump si è espresso a favore di un dollaro forte, ridando temporaneamente fiato al biglietto verde, ma per poco tempo.