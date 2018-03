Wall Street apre in rialzo, Pil Usa in linea con le attese

Daniela La Cava 28 febbraio 2018 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Wall Street inizia la seduta in territorio positivo. A New York, la giornata prende il via con il Dow Jones che avanza dello 0,38%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq mostrano rispettivamente un rialzo dello 0,25% e dello 0,30 per cento. I listini statunitensi tentano così di rimbalzare dopo le vendite di ieri innescate dalle dichiarazioni del neo presidente della Fed, Jerome Powell. Davanti al Congresso Usa Powell ha aperto la porta a quattro rialzi dei tassi nel corso di quest'anno, riconoscendo una crescita dell'economia Usa più solida. Importanti indicazioni sono arrivate prima dell'avvio dal fronte macro: il Pil annualizzato relativo al quarto trimestre del 2017 ha mostrato una crescita del 2,5% rispetto al periodo precedente, in linea con le attese del mercato.