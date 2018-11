Wall Street apre in rialzo, Nasdaq tenta il rimbalzo

Valeria Panigada 13 novembre 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street in un tentativo di rimbalzo dopo le vendite di inizio settimana. In avvio il Dow Jones è poco mosso con un +0,16%, l'S&P500 sale dello 0,50% e il Nasdaq avanza dello 0,90% dopo che ieri è stato appesantito dal comparto tecnologico a causa della debacle di Apple (-5%), sui timori di un calo della domanda. Oggi riapre il mercato dei bond, dopo la festività di ieri del Veteran's Day, con un tasso decennale che è tornato sotto la soglia del 3,2%.