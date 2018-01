Wall Street apre in rialzo, Nasdaq piatto dopo avvio stagione trimestrali e dati macro

Valeria Panigada 12 gennaio 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in moderato rialzo nel giorno dell'avvio ufficiale della nuova stagione delle trimestrali Oltreoceano e di alcune indicazioni macro importanti. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,42%, l'S&P500 guadagna lo 0,18% e il Nasdaq rimane piatto con un +0,04%, dopo i guadagni di ieri.Dal fronte macro sono giunte le vendite al dettaglio che a dicembre sono salite del 4,2% su base annua, il più forte dal 2014. L'inflazione è scesa su base annua al 2,1% come atteso, mentre la componente core è cresciuta evidenziando la performance migliore dal gennaio 2017.