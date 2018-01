Wall Street apre in rialzo. Focus stasera sui verbali Fed

Daniela La Cava 3 gennaio 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street comincia la seconda seduta dell'anno in leggero rialzo, dopo la chiusura record di Nasdaq e S&P 500 registrata nella prima seduta del 2018. Nei primi istanti di contrattazioni l'indice Dow Jones sale dello 0,06%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite avanzano rispettivamente dello 0,14% dello 0,27 per cento. Gli investitori attendono nuove indicazioni dalla Federal Reserve (Fed) che stasera pubblicherà i verbali dell'ultima riunione di dicembre quando è stato rivisto al rialzo (per la terza volta nel 2017) il costo del denaro. L'agenda macro odierna prevede anche la spesa edilizia e l'Ism manifatturiero, oltre ai dati sulle vendite di auto per l'intero 2017.