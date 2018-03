Wall Street apre in rialzo

Daniela La Cava 12 marzo 2018 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Avvio positivo per Wall Street. A sostenere gli indici Usa la pubblicazione dei dati del lavoro Usa che hanno indicato a febbraio la creazione di 313.000 nuovi posti di lavoro. La crescita dei salari è stata del 2,6% rispetto all'anno prima, in rallentamento dal precedente 2,9% (quest’ultimo il ritmo maggiore da giugno 2009). La giornata non prevede spunti macro di rilievo: alle 19 verrà diffuso il deficit pubblico mensile di febbraio. A livello societario, Goldman Sachs ha comunicato che Harvey Schwartz, presidente e co-direttore del gruppo, ha deciso di dimettersi, con effetto a partire dal prossimo 20 aprile. David Solomon rimarrà quindi l'unico presidente e direttore operativo del colosso bancario newyorchese. Intanto, secondo quanto riportato da "The Wall Street Journal", Lloyd Blankfein, amministratore delegato di Goldman Sachs da più di 12 anni, potrebbe lasciare l'incarico verso la fine dell'anno.Quando è trascorsa meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni (opening bell in anticipo rispetto al solito per via dell'introduzione dell'ora legale negli Stati Uniti, l'indice Dow Jones sale dello 0,31%, mentre l'S&P 500 segna un +0,25% e il Nasdaq avanza dello 0,37 per cento.