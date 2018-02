Wall Street apre in rialzo

Daniela La Cava 12 febbraio 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre la seduta in rialzo, dopo i pesanti ribassi registrati nel corso della passata ottava. A New York l'indice Dow Jones avanza dell'1,24%, mentre l'S&P 500 sale dell'1,11% e il Nasdaq segna un rialzo dell'1,15 per cento. L'attenzione del mercato si sta spostando verso il piano di spesa annunciato da Donald Trump. Proprio oggi sono attesi i dettagli della legge finanziaria Usa per quest’anno. Da monitorare questa settimana i dati su inflazione e salari Usa di gennaio.