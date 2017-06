Wall Street apre in rialzo

Daniela La Cava 26 giugno 2017 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via in territorio positivo per Wall Street. Nei primi istanti di contrattazioni prevalgono i segni positivi, con l'indice Dow Jones e l'S&P 500 che avanzano rispettivamente dello 0,29% a 21.456,9 e dello 0,31% a 2.446 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,52% a 6.299,6 punti. Da segnalare sui mercati la ripresa delle quotazioni del petrolio con il Wti che viaggia sopra quota 43 dollari al barile.Per il fronte macro, prima dell'avvio degli scambi, è stato comunicato l'aggiornamento sul dato relativo gli ordini di beni durevoli che ha registrato a maggio una flessione dell'1,1% su base mensile rispetto al precedente -0,9% (dato rivisto da -0,8%). Si tratta della stima preliminare. Il mercato si attendeva un calo più contenuto e pari a -0,6 per cento.A livello societario da monitorare, Google. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'antitrust europeo potrebbe annunciare domani la sanzione da oltre 1 miliardo di euro contro la società tech americana.