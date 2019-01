Wall Street apre in moderato rialzo su ottimismo per trattative commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street prosegue i guadagni dei giorni scorsi e apre in rialzo. In avvio l'indice Dow Jones incassa un +0,53%, l'S&P500 avanza dello 0,35% e il Nasdaq sale dello 0,45%. A sostenere gli acquisti l'ottimismo per l'incontro Usa-Cina a livello vice ministeriale che si è tenuto a Pechino a inizio settimana. Mancano diversi dettagli sull'incontro, ma sono bastate alcune dichiarazioni per sostenere il sentiment degli investitori. Ted McKinney, sottosegretario Usa per il commercio e gli Affari esteri dell'agricoltura, si è limitato a dire: "Credo che sia andata bene".