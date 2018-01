Wall Street apre in moderato rialzo, rientrano timori sui Treasuries

Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street, dopo che ieri ha chiuso con tutti e tre i principali indici in calo per la prima volta da inizio anno. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,17%, l'S&P500 guadagna lo 0,19% e il Nasdaq avanza dello 0,20%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso con i tre principali indici in ribasso per la prima volta da inizio 2018 sui timori che la Cina potesse rallentare i suoi acquisti di titoli di Stato americani. Indiscrezioni, quelle riportate da Bloomberg secondo cui la Cina sarebbe pronta a ridurre gli acquisti di Treasuries, che potrebbero essere basate su informazioni errate. E' quanto ha indicato a Reuters una fonte governativa cinese.