Wall Street apre in moderato rialzo in attesa di Powell

Valeria Panigada 1 marzo 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street, dopo le vendite di ieri. In avvio l'indice Dow Jones segna un +0,08%, l'S&P500 sale dello 0,15% e il Nasdaq guadagna lo 0,22%. Gli operatori si muovono cauti in attesa della seconda apparizione dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, questa volta in audizione al Senato. Martedì le parole di Powell avevano fatto scattare le vendite sui mercati alimentando l'aspettativa di un atteggiamento più aggressivo sui tassi da parte della Fed. Oggi è attesa anche l'ufficializzazione da parte di Donald Trump dei dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio, che potrebbe comportare tensioni commerciali soprattutto con la Cina.