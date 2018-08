Wall Street apre in moderato rialzo, attesa per discorso Powell

Valeria Panigada 24 agosto 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,31%, l'S&P500 guadagna lo 0,29% e il Nasdaq avanza dello 0,44%$. Dopo la chiusura dei negoziati tra Usa e Cina sul fronte commerciale con un nulla di fatto, gli operatori guardano al discorso che il presidente della Fed, Jerome Powell, terrà nel pomeriggio al simposio di Jackson Hole.