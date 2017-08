Wall Street apre in moderato calo su debolezza petrolio

Valeria Panigada 8 agosto 2017 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta di oggi in moderato ribasso, dopo i guadagni di ieri che hanno portato l'indice Dow Jones e l'S&P500 a chiudere sui massimi storici. In avvio il Dow Jones scivola dello 0,14% a 22.087 punti, l'S&P500 cede lo 0,15% a 2.477 punti e il Nasdaq perde lo 0,13% a 6.375 punti. Dopo i dati sul mercato del lavoro di venerdì, gli operatori sono alla ricerca di nuove indicazioni che presumibilmente potrebbero arrivare dai dati sull’inflazione di luglio, attesi in pubblicazione il prossimo venerdì. Intanto non aiuta la debolezza delle quotazioni del petrolio, che impatta sui titoli energetici.