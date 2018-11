Wall Street apre in moderato calo, attesa per i verbali Fed

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per Wall Street, dopo i forti guadagni di ieri innescati dalle parole del governatore della Fed, Jerome Powell, suggerendo una politica più accomodante. L'indice Dow Jones scivola dello 0,21%, l'S&P500 cede lo 0,34% e il Nasdaq segna una flessione dello 0,40%. Ieri la Borsa di new York ha archiviato una seduta spumeggiante con gli tutti i principali indici in rialzo di oltre il 2%. L'attesa ora è per i verbali della Fed, che verranno pubblicati questa sera.