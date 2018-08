Wall Street apre in leggero rialzo in attesa della Fed

Valeria Panigada 1 agosto 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per Wall Street in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, in programma questa sera alle 20.00 (ore italiane). In avvio l'indice Dow Jones è poco mosso con un +0,04%, menhtre l'S&P500 sale dello 0,11% e il Nasdaq guadagna lo 0,55% sostenuto dai conti di Apple, pubblicati ieri sera a mercato chiuso.Prima dell'appuntamento con la Fed, verranno diffusi alcuni dati macro: l'indice Ism manifatturiero di luglio e le scorte settimanali di greggio. Intanto sono giunti anche i primi riscontri dal mercato del lavoro statunitense per il mese di luglio: la stima elaborata dalla società Adp sul saldo delle buste paga del settore privato statunitense si è attestata a luglio a +219mila dalle +177mila di giugno, facendo meglio delle +186mila stimate dagli analisti.Sul mercato torna la diatriba commerciale tra Stati Uniti e Cina. Secondo l'indiscrezione di Bloomberg, l’amministrazione Trump sarebbe pronta ad alzare al 25% (dal precedente 10%) i dazi da applicare a 200 miliardi di dollari di beni cinesi.