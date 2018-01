Wall Street apre in leggero rialzo, attesa per sviluppo sul shutdown

Valeria Panigada 19 gennaio 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones segna un +0,11%, l'S&P500 sale dello 0,24% e il Nasdaq guadagna lo 0,28%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di sviluppi sulla questione shutdown a Washington. Lato macro, nel pomeriggio sarà diffuso il dato preliminare sul sentiment dei consumatori statunitensi misurato dall’Università del Michigan, mentre a livello societario continua la stagione delle trimestrali.