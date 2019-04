Wall Street apre in leggero rialzo, S&P500 a un soffio dai 3.000 punti

Valeria Panigada 17 aprile 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per Wall Street. In avvio l'indice S&P500 sale dlelo 0,28% a 2.915 punti, a un soffia dalla soglia psicologica dei 3.000 punti, il Nasdaq guadagna lo 0,56% mentre il Dow Jones è piatto con uno 0%. A sostenere gli scambi sono gli incoraggianti dati giunti questa mattina dalla Cina a cui si è aggiunta la buona trimestrale di Netflix che sostiene l'indice tecnologico.