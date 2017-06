Wall Street apre in leggero calo dopo nuovi record, pesa calo petrolio

Valeria Panigada 20 giugno 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in moderato ribasso, dopo un inizio di settimana da record grazie al rimbalzo dei tecnologici. In avvio l'indice S&P500 scivola dello 0,25%, il Nasdaq perde lo 0,21% e il Dow Jones cede lo 0,08%. A pesare sugli scambi il pesante calo dei prezzi del petrolio. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in positivo con l'indice S&P500 e il Dow Jones su nuovi massimi storici.