Wall Street apre in deciso rialzo su distensioni Usa-Cina

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dell'1,30%, l'S&P500 guadagna l'1,25% e il Nasdaq incassa un +1,35%. A sostenere gli scambi oggi è un riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina. Il direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, ha ottenuto la cauzione da un tribunale canadese (la donna, anche figlia del fondatore di Huawei, era stata arrestata la scorsa settimana dalle autorità canadesi su richiesta degli Stati Uniti). Alla notizia hanno fatto seguito le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che si è detto disponibile a "intervenire" nel caso Huawei, se ciò potesse garantire il raggiungimento di una intesa commerciale con la Cina. Intanto da Pechino sono giunti rumor secondo cui la Cina sarebbe pronta a tagliare i dazi sulle auto prodotte in Usa dall'attuale 40% al 15%.