Wall Street apre in deciso rialzo. Trump: dialogo con Cina sta proseguendo molto bene

8 gennaio 2019

MILANO (Finanza.com)

Apertura in deciso rialzo per Wall Street, che prosegue i guadagni di inizio settimana sui positivi sviluppi nelle trattative tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale, in occasione del vertice vice ministeriale iniziato ieri e continuato nella giornata di oggi. Il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere tramite un tweet che i "colloqui con la Cina stanno andando molto bene!". In questo quadro, l'indice Dow Jones ha aperto in rialzo dell'1,20%, l'S&P500 incassa un +1,10% e il Nasdaq sale dell'1,25%.