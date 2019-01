Wall Street apre in calo: tracollo Macy's a -19% dopo profit warning

Alessandra Caparello 10 gennaio 2019 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Una partenza in calo quella odierna per Wall Street con il Dow Jones che apre a -0,5% appesantito dal titolo Macy’s che affonda del 19%. La catena di grandi magazzini statunitensi soffre in borsa dopo aver lanciato un profit warning su vendite deboli registrate a dicembre sotto le festività natalizie. Le attese del gruppo prevedono una crescita su base organica del 2% in calo rispetto alla precedente previsione del 2,3% - 2,5%. Inoltre l'utile netto adjusted per azione previsto da Macy's si colloca in una forchetta compresa tra i 3,95 e i 4 dollari contro le precedenti attese tra i 4,1 e i 4,3 dollari e un consensus degli analisti di 4,23 dollari.