Wall Street apre in calo su tensioni politiche in Europa

29 maggio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per Wall Street dopo il lungo weekend festivo. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,77%, l'S&P500 cede lo 0,69% e il Nasdaq segna un ribasso dello 0,49%. Gli investitori si muovono cauti di fronte alle perdite sui listini d'Europa e le forti tensioni sugli asset italiani. Oltre alla crisi politica in Italia, preoccupano gli ultimi sviluppi anche in Spagna. Ieri a Madrid la presidenza del Congresso dei deputati ha fissato per venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal PSOE, il partito socialista, contro il premier Mariano Rajoy.